Fahriye Evcen, Ayda bebeğin enkazdan sağ olarak kurtarılmasının ardından Instagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Uzun uzun baktım bu fotoğrafa.. İçinde sevgi var, umut var, güzel ruhlar var, çaba, mücadele ve zafer var, dayanma gücü var. 65 saat var. 91 saat var..! Biraz endişe, biraz kaygı var. Sabır var, şefkat var, inanç var; muhtemelen ölüp ölüp dirilen bir anne var. Hayat var, mutluluk var, biraz gürültü, biraz sukunet var. Ve güven var.

O elleri sımsıkı tutan minicik ellerinizden öperim Elif & Ayda. size sımsıkı sarılmak istiyorum. Tutulan ellere de nasıl teşekkür etsek az. Kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler. Sizin hakkınız nasıl ödenir?

Bize sevginin gücünü bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ederiz.. Nasıl ki ateş ışığın başlangıcıysa, sevgi de var olmanın başlangıcı..."











