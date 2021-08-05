Magazin Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım

Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım

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Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım

Fahriye Evcen, Instagram hesabından orman yangınları için bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu afet bölgesinde görev alan kişilere, "Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları..." mesajıyla teşekkür etti.

05 Ağustos 2021, Perşembe 20:59 Son Güncelleme:
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Oyuncu Fahriye Evcen, Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşen ve derin üzüntüye boğan orman yangınları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Afet bölgesinde görev alan herkese teşekkürde bulunan Evcen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Günlerdir içinde bulunduğumuz bu felakete dayanmak gitgide zorlaşıyor... Yangından etkilenen her bir canlı, her bir ağaç, her bir insanımız için ne kadar ağlasak az... Ciğerimiz yandı ve yanmaya da devam ediyor. Hem toprağımızın, hem de onca can'ın bu felaketten bir an önce kurtulması ümidiyle, yangınla günlerdir canla başla mücadele eden yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları ve onlara desteklerini esirgemeyen herkese milyonlarca kez teşekkür etmek istiyorum... Tüm emek verenlere minnettarım... Sağ olun, var olun.

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