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Magazin Faik Öztürk Safiye Soyman'a sevgisini böyle ifade etti: Altını bile temizlerim

Faik Öztürk Safiye Soyman'a sevgisini böyle ifade etti: Altını bile temizlerim

Magazin

Faik Öztürk Safiye Soyman'a sevgisini böyle ifade etti: Altını bile temizlerim

1999 yılından beri birlikte olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti eğlenceli halleriyle dikkat çeken çiflerden. Faik Öztürk katıldığı canlı yayında karantina günlerine dair açıklamalarıyla yine gündeme geldi.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Safiye Soyman (59) ile Faik Öztürk (58) 1999’dan beri birlikte. Nikah masasına oturmadılar ama aşkları tam gaz devam ediyor. Faik Öztürk, BiMagazin.com’un Instagram’da düzenlediği canlı yayına konuk oldu. “Şu karantina günlerinde iyice anladım ki, Safiye’ye muhtacım. Evde onun borusu ötüyor. Bir dediğini iki etmiyorum. Leydi gibi davranıyor. Ajda Pekkan bile Safiye’nin yaşadığı hayatı yaşamıyor. Onu bir gün bile aldatmadım, kimseye yan gözle bakmadım. Allah korusun hastalanırsa, altını dahi temizlerim. Kalbimdeki yeri bambaşka” diye konuştu.

Şahan Gökbakar'a laf attı

İşte Faik Öztürk’ün açıklamaları:

  • “Argodan nefret ederim. Mizahın içinde olmaz. Ama kırmızı gömlekli biri var! Şahan Gökbakar gibi bir pantolon, bir gömlek bağırıp çağırıp küfür ederek mizah yapılmaz.”
  • “Safiye’nin gazına gelip rap şarkısı yazdım ancak kısmet olursa Kurban Bayramı’na kadar bir türkü albümü çıkarmak istiyorum.”
  • “Pavyonda müşteriydim, sonra şarkıcı oldum. Bu çok kolaymış.”
  • “Asıl işim hurdacılık. Geçim kaynağım; atık toplamak. Bu yüzden sokağa atılmış boş içecek kutusu görsem dayanamayıp alırım.”

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