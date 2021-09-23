Türkiye Falezlerde tehlikeli anlar! Dakikalarca Atatürk posterini asmak için uğraştı

Falezlerde tehlikeli anlar! Dakikalarca Atatürk posterini asmak için uğraştı

Türkiye

Falezlerde tehlikeli anlar! Dakikalarca Atatürk posterini asmak için uğraştı

Antalya'da Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç kısmına asmaya çalışan Abdulcelil Doğan polis tarafından bulunduğu yerden indirildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi Varyant üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Abdulcelil Doğan, iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu. Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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