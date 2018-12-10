Farah Zeynep Abdullah: Hitler’i görmek isterdim

Oyuncu, “Hangi zamana gitmek isterdiniz?” sorusuna, “Hitler’i görmek isterdim. Çünkü gerçekten korkunç ve inanması çok güç olan bir şey yaşattı bütün dünyaya.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ İLGİMİ ÇEKİYOR'

II. Dünya Savaşı küçüklüğümden beri ilgimi çekiyor” cevabını verdi.





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