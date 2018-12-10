Farah Zeynep Abdullah: Hitler’i görmek isterdim
‘Şampiyon’ filmiyle vizyonda olan Farah Zeynep Abdullah, Ekşi Sözlük sitesi kullanıcılarından gelen soruları yanıtladı
Oyuncu, “Hangi zamana gitmek isterdiniz?” sorusuna, “Hitler’i görmek isterdim. Çünkü gerçekten korkunç ve inanması çok güç olan bir şey yaşattı bütün dünyaya.
'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ İLGİMİ ÇEKİYOR'
II. Dünya Savaşı küçüklüğümden beri ilgimi çekiyor” cevabını verdi.
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