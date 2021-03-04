Farklı bir alışveriş deneyimi

Online alışverişin güvenli olduğunu ve bazı ürünlerde avantajlı fiyatlar sunduğunu dile getiren Saldanlı, ürün çeşitliliği nedeniyle de sektörün giderek artan bir taleple karşılaştığını ifade etti.

Saldanlı, “Küçük yaşlardan beri bilişim sektörüne meraklıydım. Bu nedenle yurtdışındaki online alışveriş siteleri ile bazı sosyal medya uygulamalarını inceleyerek bir satış portalı oluşturmaya karar verdim. İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek, Ege şivesini de yansıtan bir isim olan Needion.com'u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla 3 yıl boyunca geliştirdik. Merkezimiz İzmir’de bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz.” diye konuştu.

ÜRÜNLERİ 3 BOYUTLU İNCELEYEBİLMEK ÖNEMLİ

Baran Saldanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların ürünleri satın almadan önce, ayrıntılı incelemeyi seviyor. E- ticarette ürünleri sanki elinizde inceliyormuş hissiyatını verebilmek için 3 boyutlu