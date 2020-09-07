Farklı etkileri birlikte yaşayacağımız bir hafta

Venüs Aslan burcuna geçiyor, haliyle Oğlak burcunda seyreden Jüpiter-Satürn-Plüton kavuşumuna sert açı yapmaktan uzaklaşıyor. Kan şekeri ve hormon sorunları, üreme sistemi, idrar yolları, varisler ve deri ile ilgili şikayetlerimiz, en önemlisi kilo alma eğilimimiz azalabilir. Venüs'ün Oğlak burcunda seyreden üçlüyle uyumsuz açısının etkileri hafta sonuna doğru iyice azalacak.

Jüpiter-Güneş uyumu, Güneş-Neptün karşıtlığı

9 Eylül'de kesinleşecek olan Güneş-Jüpiter uyumunun etkilerini neredeyse bütün hafta hissedeceğiz. Metabolizmamız daha iyi çalışacak, karaciğerimiz zehirleri daha iyi temizleyecek. Jüpiter büyüttüğü için hala kilo alma, fazla beslenme ve karaciğerimize aşırı yüklenme riskimiz var. Bu hafta çok sıkı olmayan arınma diyetleri, aşırıya kaçmamak üzere taze sıkılmış meyve ve sebze suları, ağır ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınmak, et değil sebze ağırlıklı beslenmek, deniz ürünleri tüketmek iyi olur. Güneş ve Neptün arasındaki uyumsuzluk 11 Eylül'de kesinleşecek. Halsizliğe ve ödem adını verdiğimiz su toplanmasına neden olabilir; yukarıda bahsettiğimiz arınma diyeti burada da işe yarayacak. Tuzu da idareli tüketmekte fayda var. koç burcundaki Mars ile Oğlak burcunda seyreden Jüpiter, Satürn ve Plüton arasındaki uyumsuz açı devam ediyor.

Önceki yazılarımızda Mars ve Oğlak'ta seyreden üçlünün arasındaki uyumsuzluğun olası yansımalarından bahsetmiştik. Uygulayacağımız arınma diyeti bu sorunların da çoğunu yenmemize yardım edecek, vitamin ve minerallerden zengin beslendiğimiz için dikkatimiz ve vücut direncimiz de artacak, kazalara, enfeksiyonlara, safra ve sindirim sorunlarına, kanın yapısıyla ilgili hastalıklara karşı önlemimizi almış olacağız. Bunların dışında kaslarımıza dikkat edelim, aşırı yüklenmeyelim. Vitamin ve mineralleri doğal besinlerle almaya çalışalım, uyumsuzluk zehirlenmeler konusunda da uyarıyor çünkü.

Ay-Mars kavuşumu devrede

Bu ayki Ay-Mars kavuşumu Koç burcunun 28. derecesinde ve yine öncü nitelik baskın, yani yine hızlı ilerleyen ama tedaviye de çabuk cevap veren hastalıklar görebiliriz. Koç burcunun bu derecesindeki kavuşum Ay bölgeleri olan mide - sindirim sistemi, tüm iç zarlar, göğüsler, rahim ile ilgili iltihap ve enfeksiyonlar dışında, kafa ve yüz bölgesi ile ilgili kazalara, yaralanmalara ya da hastalıklara, akciğer hastalıklarına, ruhsal hastalıklara da işaret ediyor. Mars ameliyatları da temsil eder, bu hafta geri gitmeye başlayacak ve aslında şimdiden oldukça yavaşladı. Mars'ın geri gittiği dönem boyunca mecburi ya da sağlık açısından önemli olmayan, isteğe bağlı ameliyatları erteleyebiliriz.

Gelelim "Dünyanın neresinde?" sorusuna

Astrolojide her kavuşum kendine has bir döngü oluşturur. Ay, Merkür gibi hızlı hareket eden gök cisimlerinin kavuşumları kısa etkilidir. Ay-Mars kavuşumları da kısa etkilidir, yaklaşık bir ay, hatta bazen daha da kısa. Bütün göstergeler, yani tutulmalar, yeni aylar, farklı kavuşumlar ve gezegenlerin seyir halindeki pozisyonları benzer olaylara işaret ettiğinde kısa etkili kavuşumlar işaret edilen olayların zamanını biraz daha yakın öngörmemizi sağlayabilir. 21 Haziran Güneş tutulması, 5 Temmuz Ay tutulması ve 2 Eylül dolunayı yer kabuğu ile ilgili büyük olaylara ve göçüklere işaret ediyor. Bu ay ya da önümüzdeki ay Ay-Mars kavuşumları da deprem ve volkan aktivitelerinde artış olabileceğini, kara çökmesi ya da farklı şekillerde göçükler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Umarım olmaz, ama biz nerelerde olabileceğine bir bakalım istedik. Şekildeki oklar yer kabuğu hareketlerinin daha aktif olabileceği bölgeleri kabaca gösteriyor. Denizin ortasına denk gelen yerlerde en yakın karalar önem arz ediyor. Harita bu ayki Ay-Mars kavuşumuna göre çıkartıldı. Dikkat çeken bölgeler yukarıda saydığımız diğer etkilerde de riskli görünüyordu. Ülkemiz açısından bu dönemde çok büyük bir deprem görünmüyor. Bize en yakın bölge olarak İran'ın doğusu ve güney bölgeler riskli gibi. Umarım ne ülkemizde, ne komşularımızda, ne de dünya da önemli hiçbir sorun, can-mal kaybı olmaz. Göstergeler salgının tüm hızıyla devam ettiği şeklinde. Aman tedbirimizi ne olur elden bırakmayalım! Hem kendimiz hem de bütün dünya için dualarımızı eksik etmeyelim! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlık ve afiyette olmanız dileğiyle...