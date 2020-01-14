AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hafter'e sert sözler

Libya'da Türkiye ve Rusya arabulucuğu ile aranan ateşkesi darbeci general Hafter'in masadan kalkarak bozmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter masada yalan darbesi yaptı" ifadelerini kullandı.









CHP'li Deniz Baykal'a teşekkür etti

Konuşmasının başında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür eden Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi.









AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.









İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları:

İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP’li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk









Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan