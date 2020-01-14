Farklı partilerdeki 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti. Farklı partilerden seçilen 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçerken rozetlerini Erdoğan bizzat taktı.
AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Hafter'e sert sözler
Libya'da Türkiye ve Rusya arabulucuğu ile aranan ateşkesi darbeci general Hafter'in masadan kalkarak bozmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter masada yalan darbesi yaptı" ifadelerini kullandı.
CHP'li Deniz Baykal'a teşekkür etti
Konuşmasının başında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür eden Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi.
AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları:
İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek
Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
CHP’li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk
Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan