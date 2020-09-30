FarmVille oyunu tamamen kapatılıyor

Çiftlik simülasyon oyunu FarmVille’in geliştiricisi Zynga’dan yapılan resmi açıklamaya göre Adobe’nin Flash Player dağıtım ve güncellemesine son verecek olması nedeniyle 11 yıllık geçmişi olan FarmVille oyununu bu yıl sonunda kapatılacak.

Zynga’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2009'daki ilk lansmanından bu yana geçen inanılmaz 11 yılın ardından, Facebook'ta orijinal FarmVille oyununun kapatıldığını resmi olarak duyuruyoruz. Daha önce belirtildiği gibi Adobe, Flash Player'ı tüm web tarayıcıları için dağıtmayı ve güncellemeyi durduracak ve Facebook, 31 Aralık 2020'den sonra platformdaki Flash oyunlarını desteklemeye son verecek. Bunun sonucundan FarmVille de doğrudan etkilenecek.”

FarmVille oyunun kullanımdan kaldırılmadan önce, 17 Kasım'a kadar uygulama içi satın alımlar devam edecek, bu tarihten sonra ise oyunun ödeme sistemi tamamen kapatılacak. Zynga’dan yapılan açıklamada, oyunun tutkunları için “FarmVille, 31 Aralık 2020 tarihine kadar oynanabilir olmaya devam edecek ve bu noktada tamamen kapatılacaktır. Bu dönemde sahip olduğunuz kalan kredileriniz 31 Aralık 2020'den önce kullanılmalıdır” uyarısı da yapıldı.







