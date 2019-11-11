Faruk Sabancı: Zaman yaraları iyileştirmiyor
Faruk Sabancı, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğrafını paylaşıp babası Mehmet Sabancı'yı çok özlediğini belirtti.
Mehmet Sabancı 2004’te Londra’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
İş insanının, dünyaca ünlü festivallerde DJ’lik yapan 27 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı, babasının ölüm yıldönümünde duygularını şöyle dile getirdi:
'Yakında görüşürüz baba'
“Korkarım; zaman tüm yaraları iyileştirmiyor. 15 yıl sensiz. Yakında görüşürüz baba.”
Faruk Sabancı babası öldüğünde 12 yaşındaydı.
Halil Kalmuk/ POSTA
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