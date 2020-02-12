Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler olması yönünde uyardı. Bakanlık, bunun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.

Reuters'in internet sitesinde yer alan haberine göre, Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafif Elalamy parlamenterlere yaptığı açıklamada, "Türk perakende zincirinin Fas'taki yatırımları Türkiye'nin desteği ile oldu ve bu mağazalar açıldığından bu yana Faslılara ait 60 mağaza kapandı" diye konuştu.

Türkiye ile Fas arasında serbest ticaret anlaşması 2004 yılında imzalandı ve Fas, Türkiye ile ticaretinde oluşan 2 milyar dolarlık açığın bir kısmından bu anlaşmanın sorumlu olduğunu düşünüyor.



