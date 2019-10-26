Fasulye Diblesi tarifi Geleneksel yemeklerimizden olan Fasulye Diplesi son günlerde internette sıklıkla aratılan tarifler arasında. Özellikle Karadeniz yemekleri içinde hatırı sayılır bir yeri olan Fasulye Diblesi’nin yapılışı ise oldukça kolay. İşte Fasulye Diplesi tarifi…