Türkiye Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak

Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak

Türkiye

Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak

Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alım ilanı açtı. Başvuru şartları açıklanan ilana son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirtildi.

21 Mart 2021, Pazar 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak. İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır" denildi.

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