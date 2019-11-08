Fatih Bulut görüntüler sonrası özür diledi

Uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada ’Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla izlenme rekorları kıran Fatih Bulut’un katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Fatih Bulut katıldığı asker eğlencesinde cebinden silahını çıkardığı görüntülerde 11 el ateş ettiği iddia edildi.

Bulut’un art arda silahını ateşlediğini gören bir davetli, Fatih Bulut'un kolunda tutarak durdurmaya çalıştı. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla daha fazla ateş edemedi.

Ya silahı tutukluk yapmasaydı?

Fatih Bulut içinde bulunduğu kalabalığa aldırmayarak cebinden çıkardığı silahla art arda ateş etti ve bu durum silahın tutukluk yapmasıyla son buldu. Ya silah tutuklu yapmasaydı peki?

Menajeri: Olayı tasvip etmiyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, "Fatih’in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde’de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabii ki. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Fatih’in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum” dedi.

Canlı yayına telefonla bağlandı

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefonla bağlanan Fatih Bulut canlı yayında herkesten özür diledi. "Hatalıydım kabul ediyorum. Dün gece gözüme uyku girmedi üzüntüden, sesimden anlarsınız zaten" diye pişmanlığını dile getirdi.

Sosyal Medyadan özür mesajı yayımladı

Fatih Bulut ateş ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra her kesimden tepki gördü. Bu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.









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