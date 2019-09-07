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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Gözaltılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

07 Eylül 2019, Cumartesi 10:07 Son Güncelleme:
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Gözaltılar var

Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.

Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.


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