Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 4 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 02 Nisan 2021 olarak belirtildi.
19 Mart 2021, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 19.03.2021-02.04.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir" denildi.
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