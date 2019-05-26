Galatasaray’daki en büyük sıkıntı, kadroda ilk 11’i zorlayacak yerli sayısının azlığı. Fatih hoca da bu durumun farkında ve planlarını ona göre yapıyor. Yerli kalitesini yukarı çıkartmayı hedefleyen İmparator, daha önce Okay Yokuşlu’nun ismini yönetime vermişti. Hocanın savunmaya düşündüğü oyuncu da eski öğrencisi Kaan Ayhan. A Milli Takım’da birlikte çalıştığı Kaan’ı çok beğenen ve 24 yaşındaki stoperin Almanya’daki performansını da takip ettiren Terim, yönetimin harekete geçmesini istedi. Ay-Yıldızlı takımımızın son aday kadrosunda da yer alan Kaan’ın, Fortuna Düsseldorf ile 2021’e kadar kontratı var.

BUNDESLİGA'DA 28 MAÇ

Bundesliga’da 28 maça çıkan milli savunmacı, 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bek ve önliberoda da görev yapan Kaan, Ay-Yıldızlı formayı ise genç yaşına rağmen toplamda 21 kez terletti. Okay gibi Kaan’da da yönetim elini çabuk tutacak. (Fanatik)