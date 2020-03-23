Magazin Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım

Magazin

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim'in açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı Twitter hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

23 Mart 2020, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Fatih Terim'in corona virüs testini pozitif çıktığını duyurmasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Terim Twitter hesabından "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." mesajını paylaştı.


İlgili Haberler
Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Avrupa tuvalet kağıdı, bizimkiler mangallık et stoklamış
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saba Tümer’den dışarı çıkanlara tepki: Coronaidiotu musunuz?