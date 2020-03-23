Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim'in açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı Twitter hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
23 Mart 2020, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in corona virüs testini pozitif çıktığını duyurmasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Terim Twitter hesabından "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." mesajını paylaştı.
https://twitter.com/BuseTerim/status/1242170115254300672?s=20