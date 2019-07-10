Fatih Ürek denizde yılan dansı yaptı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Fatih Ürek, tatilini Bodrum'da geçiren ünlülerden.

Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Ürek, kendisiyle özdeşleşen 'yılan dansı'nı denizin içindeyken yaptı.

'SU YILANI'

Yılan dansı yaparken çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Ürek'e takipçileri yorum yağdırdı.

Takipçiler, 'Su yılanı mı o?', 'Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar' şeklinde esprili yorumlar yaptı.