Fatih Ürek ve Demet Akalın arasındaki ipler tamamen koptu

Demet Akalın ile Fatih Ürek’in arası geçtiğimiz şubat ayında bozulmuştu. İkili arasındaki kavga yeniden alevlendi. Saba Tümer’in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Ürek, konu Demet Akalın’a gelince çok sert ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’ı aradığını ve kendisine “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini söyledi.

'Demet Akalın benim için bitmiştir'

Fatih Ürek, “Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur” dedi.

'Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de'

Demet Akalın, meslektaşının olay yaratan sözlerine sosyal medya sayfasından cevap verdi. Kızı Hira’nın bir fotoğrafını paylaşan popçu, “Rabbim tüm evlatlarımızı korusun” notunu düştü.

‘Maşallah ona’ diyen bir takipçisine Akalın, “Bu sübyana beddua eden bana 'sıfır karakter' demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de” diyerek, Fatih Ürek’i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.

Fatih Ürek’e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın’ın "Sanatçıdan dost olmaz" sözleri hatırlatılınca, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi. Ne yapmak istediğini bilmiyorum, hiç kimse de anlamış değil zaten. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" demişti.

'Benim kızım kimsenin yeğeni değil'

Akalın ise geçtiğimiz ay magazin muhabirlerinin, Fatih Ürek’in “Hira benim yeğenim. Neden beddua edeyim?” sözlerini hatırlatması üzerine, "Benim kızım kimsenin yeğeni değil. Artık sormayın! Evimize gidelim” şeklinde konuşmuştu.





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