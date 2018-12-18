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Fatih Ürek'in ödülünü kıskanan Ziyafet Hanım'dan kendisine ödül

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, Kanal D’nin beğeni ile izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta’da bugün çok eğlenceli anlar yaşandı

18 Aralık 2018, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Fatih Ürek'in ödülünü kıskanan Ziyafet Hanım'dan kendisine ödül

Fatih Ürek'in "Altın Kelebek" ödülü almasını kıskanan Ziyafet Hanım kendisine bir ödül töreni düzenledi.

Fatih Ürek, Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi Gündüz Kuşağı" ödülünü almıştı. Ziyafet Hanım önce övdüğü, sonra da kıskandığı ödül için bir organizasyonun içine girdi.

Programın açılışında elinde kırmızı halı ve plastikten kelebeklerin olduğu eşyalarla içeri girdi. Kırmızı halıyı yere seren Ziyafet Hanım, elindeki kelebekleri sallayarak yürümeye başladı. Başta Fatih Ürek olmak üzere diğer yarışmacılar ve kayınvalideler gördükleri sahne karşısında çok eğlendiler.

Bunun üzerine Fatih Bey, kazandığı Altın Kelebek ödülünü Ziyafet Hanım'a verdi ve o heykelle yürümesini istedi. Yürüdükten sonra da ödül konuşması yapan Ziyafet Hanım, herkese çok eğlenceli anlar yaşattı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.

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