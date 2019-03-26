Fatih’te gecekondu yangını paniğe yol açtı

Yangın, İstanbul Fatih'te, Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi.

YANINDAKİ GECEKONDUYA SIÇRADI

Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin yan tarafta bulunan 4 katlı bir binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekipleri tarafından sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası her iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA