Türkiye Fatih'te inanılmaz anlar! Taksici her şeyi bir anda yaptı...

Fatih'te inanılmaz anlar! Taksici her şeyi bir anda yaptı...

Türkiye

Fatih'te inanılmaz anlar! Taksici her şeyi bir anda yaptı...

Fatih'te taksici, aracına binen Çeçen uyruklu kadının 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden şüpheli gözaltına alınırken, takside yaşanan arbede ile paraların çalındığı anlar kameralara yansıdı.

13 Nisan 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Olay, 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı.


K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı. K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine 'Dolandırıcılık' ve 'Yankesicilik' yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

Ali Çağlar TINBEK / DHA


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