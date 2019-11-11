Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri çıkarıldı. 4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık aile dostu Serpil Alkan'a Mersin'de bulunan üvey kardeşler geçen gün cenazeleri alması için onay vermişti.

Cenazeleri teslim aldı

Avukat Aydın Egemen ile beraber Çağlayan Adliyesi ve Adli Tıp Kurumu arasında sürekli gelip giden Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için gerekli olan evrakları Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Serpil Alkan ve Avukat Aydın Egemen birlikte Adli tıpa girerek evrakları imzaladıktan sonra cenazeleri teslim aldı.

“Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım”

İki araç ile adli tıptan çıkarılan cenazelerle ilgili açıklama yapan Serpil Alkan,"Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. O kadar yorgunum ki. Buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım ben bu cenazeleri. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem. Arkadaşları gelecek hep beraber kaldıracağız" dedi.

Zehirli gaz ölçümü yapıldı

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenazeler Kozlu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi. Cenazelerin içinde bulunduğu tabutlar titizlikte gasilhaneye taşındı. AFAD ekibi de gasilhanede hazır bulundu. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi, ellerinde zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla gasilhaneden içeri girdi.

4 kardeşe veda

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

#olayıngeçmişi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım gecesi bir dairede "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulundu. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.





Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt 54 yaşındaki Oya, 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.





İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.





Cenazeleri sahiplenen olmayınca, ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için başvuru yaptı.





Mersin'de bulunan üvey kardeşler, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.





Serpil Alkan,savcılıkla yaptıkları görüşmeler sonucu cenazeleri teslim aldı.

DHA



