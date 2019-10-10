Fatma Girik taburcu edildi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Fizik tedavi ile düzeldi

Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik’in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik’i hastanede ziyaret etmişti.

DHA

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatma Girik'in leğen kemiği çatladı