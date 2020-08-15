Baştan söyleyeyim, size soru sorarken biraz duygusal olabilirim. Çok sevdiğim şarkılarda sesiniz ve sözleriniz var. Benim gibi hisseden çok insan olduğunu da biliyorum. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Çok ama çok teşekkür ederim. Ne güzel ifade ettiniz… Çok mutlu oldum. Nasıl yapıyorum bilmiyorum… Aslında biliyorum (Gülüyor). Şöyle anlatayım, şarkı söylemeye başladığımdan bu yana, hissetmediğim, bana geçmeyen, karşıya geçiremeyeceğimi düşündüğüm hiçbir şarkıyı söylemedim. Okurken tamamen şarkının içinde oluyorum. Şarkı ne dememi istiyorsa, onu söylemeye çalışıyorum… Ne oluyorsa, bundan oluyor sanırım.

ÖVGÜ ALDIĞIMDA HALA UTANIYORUM

Şarkı sözleriniz o kadar derin ki… Kent ozanı diyen de çok. Bu kadar övgüyle başladığım için merak ediyorum. Övgü ve eleştiri size ne hissettirir?

Övgü aldığım zaman hala utanıyorum aslında. Çünkü hep çok çok güzel şeyler duyuyorum (Gülüyor). Ama eleştiri de her daim kabulüm. Özellikle de beni iyi tanıyan, fikirlerine çok önem verdiğim insanlardan gelirse, hemen dikkat kesiliyorum. Çünkü benim için değerliler. Buna eleştirilerden etkilenmek demeyelim de kulağıma küpe yaptığım şeyler oluyor diyelim (Gülüyor).

ESKİDEN “EL ALEM NE DER?” BASKISI HİSSEDERDİM, ARTIK HİÇ ÖYLE DEĞİLİM

Her zaman kendiniz olmayı başarabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa bir otokontrolünüz var mı? “El alem ne der?” baskısı hisseder misiniz?

Eskiden çok hissederdim ‘el alem ne der?’ baskısını. Artık hiç öyle değilim. Hayatımın çok kıymetli olduğunu biliyorum en başında.

Her zaman, ama her zaman kendim oldum. Sahnede de özel hayatımda da sosyal çevremde de ailemde de… Bence muhteşem bir lüks bu.

BİR KADINA SÜREKLİ AYNI YALANLARI ANLATIYORSANIZ, İŞİNİZ ZOR DEMEKTİR

Fikret Şeneş’e saygı albümü projesi kapsamında çıkarılan ‘Fikret Şeneş Şarkıları: Kimler Geldi Kimler Geçti’ albümünde Palavra şarkısını seslendirdiniz. Proje size geldiğinde bu şarkıyı özellikle siz mi tercih ettiniz?

Bu güzel proje bana geldiğinde seslendirilecek tüm şarkılar yazıyordu kağıtta. Onca şarkının içerisinden bunu seçtim. Aslında neden, bilmiyorum. Çünkü daha önce defalarca yapılmış, söylenmiş bir şarkıydı. Ama bunu söylemek istedim. Her zamankinden farklı olsun istedim ki neticesinde canım Ozan’da (Yılmaz) böyle bir düzenleme yaptı. Şarkının duygusu çok güçlü. Bir kadına sürekli aynı şeyleri, aynı yalanları anlatıyorsanız işiniz çok zor demektir (Gülüyor).

ŞARKIYI KLİPLENDİRMEK BENİM İÇİN EN BÜYÜK ANI OLDU

Klibi de yazın ruhunu çok güzel yansıtan bir klip ve kendiniz çektiniz. Bu fikir nasıl gelişti?

Şarkı tam bir yaz şarkısı. Düzenlemesi de öyle. Proje çok güzel, şarkı çok güzel… Neden olmasındı ki! Benim için önemli bir proje bu. Şarkıyı kliplendirmek de benim için en büyük anılardan biri oldu. Malum pandemi dönemindeyiz. Her zamanki gibi büyük setler, farklı mekanlar, büyük ekipler olamayacaktı. Elimdeki imkanlarla kendim çekmeye karar verdim.

Şarkının en etkili sözlerinden biri: Aşk bitince sözler neye yarar? Sizde nasıl oluyor? Aşk bitince geriye şarkısı mı kalıyor?

Anı olarak kalıyor hepsi… Böyle güzel şarkıların içine yerleşiveriyorlar…

ŞARKIYI TEKNİK OLARAK DOĞRU OKUYACAĞIM DİYE ŞARKININ DUYGUSUNDAN KOPMAM

Bir şarkının duygusunu karşı tarafa geçirebilmek sizce yetenekle mi ilgili yoksa zamanla mı edinilen, öğrenilen bir şey?

Çok sevdiğim, albümümde de prodüktörlerimden biri olan canım Tarkan Gözübüyük, bizim gibi şarkıcıların bir hediyeyle bu dünyaya gönderildiğine inanıyor, o da sesimiz… "Doğuştan bir gift’iniz var” der hep. Ben ona katılıyorum aslında. Ama onu, sesi zamanla eğitmek, geliştirmek bizim elimizde. Ben müzik okudum. Teknik de bilirim yani. Ama şarkıyı teknik olarak doğru söyleyeceğim diye, duygusundan kopmasına izin vermem. Şarkının içinden çıkmam.

18 YAŞINDAKİ FATMA’YA BAKTIĞIMDA GURUR DUYUYORUM O KIZLA

Sizi 18 yaşınızdayken sahnede izleme fırsatı bulsaydık, yine aynı duyguyu hisseder miydik? Buradan o halinize bakınca ne hissediyorsunuz?

18 yaşında da böyle şarkı söylediğimi biliyorum. O zaman da kendi şarkılarım vardı ve onları da aynı hevesle, içle söylüyordum. Ama gencecik bir kızdı o. Şimdi büyüdüm, kocaman kadın oldum, duygular büyüdü, kalp büyüdü, yaşanmışlıklar arttı ve sonra hepsi sesime yansıdı. O kıza baktığımda gurur duyuyorum her haliyle.

Hayatınızın bütünüyle, tam bir kabulleniş içinde misiniz? Yoksa kendinizle çok kavga eder misiniz?

Kendimle kavga etmeyi çoktaaan bıraktım (Gülüyor). Farkındalığım yüksek, kendimi tanıyorum, ederimi, neler yapabileceğimi biliyorum. İnsan önce kendini tanımalı. Hayat sonrasında çok kolay oluyor.

UNUTAMADIĞIM ÇOK ŞEY VAR AMA GEÇMİŞLE ARAM İYİ ARTIK, BARIŞTIK

Yine de kabullenemediğiniz şeyler vardır mutlaka?

Unutamadığım çok şey var. Ama barıştım. Affetmeyi ve vedalaşmayı öğrendim. Geçmişle de iyiyiz, aramızda hiç sorun kalmadı, barıştık.

SOSYAL MEDYAYA HER BAKTIĞIMDA MUTLAKA BENİ DELİRTECEK BİR ŞEY GÖRÜYORUM

Gündeme baktığınızda neler hissediyorsunuz? Özellikle son dönemde artan şiddet, size ne hissettiriyor?

Son dönemde kadına, doğaya ve hayvana karşı artan şiddet beni mahvediyor. Kahroluyorum. Sosyal medyaya her baktığımda beni delirtecek bir şey mutlaka görüyorum. Bir söz, bir video… Ondan sonra bitiyor o gün benim için. Biz hep mi böyleydik, insan hep bu kadar kötü müydü? Yoksa artık bu mecralar sayesinde mi görüyoruz hepsini diye kendimi yiyorum. Keşke gerçekten ifade edebilsem canımın nasıl acıdığını. Çok üzgünüm…

Sizce bu bitmeyen erkek şiddetinin temelinde neler var?

Erkek şiddetinin temelinde sevgisizlik ve eğitimsizlik var. Kendini ayrıcalıklı görmek, saymak var. Çözümsüz problemler var! Diğer yandan aslında çözümü olmayan problem olmadığını da biliyoruz. Son zamanlarda bu konuyla da yüz yüzeyiz sürekli. Herkesin bir fikri var. Ama kimsenin kimseye saygısı yok maalesef…

Dışarıdan hem çok nahif, hem çok güçlü görünüyorsunuz. İkisi de siz misiniz?

Dışarıdan böyle görünüyorsam gerçekten ne mutlu bana. Çünkü evet, aynen öyleyim. Sevdiğim insanlarlayken içimi açarım, içimi görürler. O güçlü kadın da ne zaman çıkması gerekiyorsa o zaman ortaya çıkar. Benim işte, böyleyim…

BAZEN ÇOK GÜÇLÜ OLMAM VE AYAKTA KALMAM GEREKİR, KALIRIM! BAZEN DE DİNLEMEM GEREKİR

Hangi yanınız daha baskındır?

“Şu yanım daha baskın” diyemem belki ama kendimi çok iyi tanıyorum. Bazen çok güçlü olmam ve ayakta kalmam gerekir uzun süre, kalırım; bazen de dinlenmeye ihtiyacım olur.

“AŞIK OLDUĞUMDA ÇOK GÜZEL BİR KADIN OLURUM, KENDİM OLURUM, ŞU AN OLDUĞU GİBİ”

Şu an aşk hayatınızın neresinde?

Aşk hayatımın her yerinde. Evimde, yaptığım işte, kalbimde.. Aşksız olur mu hiç!

Aşık olduğunuzda içinizden nasıl bir kadın çıkıyor?

Çok güzel bir kadın olurum, kendim olurum aşıkken. Şu an olduğu gibi.

OYUN BOZAN BİRİ OLMADIM HAYATIM BOYUNCA; AŞK ACISINA DA ORTAK OLURUM, UZUN YOLA DA GİDERİM, PİRE İÇİN YORGAN DA YAKARIM

Nasıl biri sizi çok etkileyebilir?

Yetenekli biri benim üzerimde çok etkili olabilir. Yetenekli insanlara aşık oluyorum ben (Gülüyor).

Aynı zamanda iyi bir ‘oyun arkadaşı’ olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Bu soruyu yakınımdaki insanlar cevaplasın çok isterdim aslında. Ben söyleyince samimi gelmez diye korkuyorum. Ama hiç ‘oyun bozan’ biri olmadım hayatım boyunca. Keyiflidir benimle zaman geçirmek. Uçaktan da atlarım ki atladım daha önce. Aşk acısına ortak da olurum, yerlerde sürünürüz. Uzun yola da giderim, pire için yorgan da yakarım…

ÇOK TEZ CANLIYIM, YAKINLARIMIN EN BÜYÜK ŞİKAYETİ BU

Bir öz eleştiri yapsanız, kendinizle ilgili “Tahammül edilmesi zor” dediğiniz, yanlarınız var mı mesela?

Tahammül edilmesi zor yanım şu ki çok tez canlıyım. Menajerimin en çok şikayet ettiği şey bu. Söylemiyor ama sanırım erkek arkadaşımınki de bu (Gülüyor). Çünkü ben bir şeyi düşünmeye başladığımda, tamam, bitti bile. Hemen gerçekleştiriyorum onu aklımda. Olup bitiveriyor. Sonra aynı hızla hayata geçsin istiyorum. Ama her zaman öyle olamayabiliyor. Zaman alan şeyler var hayatta…

YENİ ALBÜMDEN ÖNCE EYLÜL’DE BİR SINGLE YAPACAĞIM

Yeni albüm için kafanızda bir takvim var mı?

Albümüm henüz bir yaşında. İlk aylarında dört ödül aldığını, bana dört ödül kazandırdığını da belirtmek isterim. Benim için çok önemli çünkü. Daha çok yeni yani… O yüzden yeni albüme biraz daha var.

Daha yakın zamanda bir single çalışması olacak mı?

Evet, yeni albümden önce bir single yayınlamak istiyorum. Sözü ve müziği bana ait olan bir şarkıyla. Şu sıralar onunla ilgili çalışıyorum. Sonbahar aylarında sanırım hep birlikte dinliyor olacağız. Takvimim şimdilik böyle…