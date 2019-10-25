Fatmagül Fakı, sevgilisi Kerem Lafçı ile evlendi

'Survivor' yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi.

Fatmagül Fakı, 2013 yılındaki Survivor'a yarışmacı olarak katılmış ve güzelliğiyle kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.

Fatmagül Fakı kimdir?