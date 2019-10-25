Fatmagül Fakı, sevgilisi Kerem Lafçı ile evlendi

Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi

25 Ekim 2019, Cuma 23:34
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Fatmagül Fakı, sevgilisi Kerem Lafçı ile evlendi

'Survivor' yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi.

Fatmagül Fakı, 2013 yılındaki Survivor'a yarışmacı olarak katılmış ve güzelliğiyle kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.

Fatmagül Fakı kimdir?

  • Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür.
  • Fatmgül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır.
  • Fatmagül Fakı'yı Survivor yarışması ile tanıdık ardından da Magazin D sunuculuğu yapmıştır.
  • Fatmagül Fakı'nın yer aldığı projeler: 2013 Survivor Ünlüler Gönüllüler/ 2014 Magazin D / 2015 Güneşin Kızları 

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