Fatmagül Fakı, sevgilisi Kerem Lafçı ile evlendi
Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi
'Survivor' yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi.
Fatmagül Fakı, 2013 yılındaki Survivor'a yarışmacı olarak katılmış ve güzelliğiyle kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.
Fatmagül Fakı kimdir?
- Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür.
- Fatmgül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır.
- Fatmagül Fakı'yı Survivor yarışması ile tanıdık ardından da Magazin D sunuculuğu yapmıştır.
- Fatmagül Fakı'nın yer aldığı projeler: 2013 Survivor Ünlüler Gönüllüler/ 2014 Magazin D / 2015 Güneşin Kızları