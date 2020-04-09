Fazla kahve ödem yapar

Kahvenin, kafein ve birçok türde polifenol içerdiğini belirten Diyetisyen Feyza Nur Ceylan, “Bu yüzden kahve; antioksidan özelliğe, lipid metabolizmasını düzenleme, serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırma gibi özelliklere sahip” dedi.

Kahvenin yararlı olduğunu düşünerek günde çok sayıda içmenin en büyük hatalardan biri olduğunu kaydeden Ceylan, “Çünkü kahvede bulunan kafein fazla miktarda tüketildiği takdirde vücutta ödem tutmaya başlatır. Son yapılan çalışmalarda kahve ve kafein miktarının günde bir kez 200-400 mg kafein ve günde 2-3 fincan, özellikle sade kahve tüketimi koroner kalp hastalıkları riski oluşturmadıkları ve insan sağlığına zararlı bir etkisi olmadığı görülmüştür” diye konuştu.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktanın ise kahvenin yapılış aşaması olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti: “Çünkü kahvede bulunan kafein miktarı; kahvenin türüne, kavrulma derecesine, pişirme yöntemine göre farklılık gösterir. Bizim bu durumda yapılış farklılığına dikkat etmemiz gerekir. Bu farklılık hem kafein miktarını etkiler hem de kahvenizi şekerli yaptığınızda ekstra kalori alımına sebep olur. Kahve tüketimi tıbbi literatürlerde çok ilgi gören ve çok araştırılan bir konudur. Bu yüzden kahvenin birçok kronik rahatsızlıklarla ilişkisi vardır. Kahvenin içerisinde bulunan klorojenik asit, antioksidan özelliğe sahiptir. Glukoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını geliştirerek diyabet hastalarının şekersiz olarak kahve tüketimi önerilebilir.”

Kardiyovasküler hastalık gelişim risk faktörü olarak bilinen depresyon riskini azalttığını dile getiren Ceylan, “Belirtilen kahve tüketimi sonucunda normal vücut ağırlığına sahip bireylerde yağ oksidasyonunu ve besinlerin termik enerjilerini vücut ağırlık kontrolü üzerinde etkilidir. Sağlıklı beslenme planı oluştururken ara öğünlerde uzman kontrolünde yazılabilir. Bu olumlu etkileri dışında içerisindeki kafein miktarından dolayı özellikle kafeinin 750 mg/gün den fazla alımı yapılan araştırmalara göre idrar çıkışını, kemik sağlığı üzerine olumsuz etki sağlayarak idrar kalsiyum ve magnezyum atışını arttırabilmektedir.” şeklinde konuştu.

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