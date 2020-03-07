Dünya 'Fazla narin' polis köpeği Ozzie işten kovuldu

'Fazla narin' polis köpeği Ozzie işten kovuldu

Dünya

'Fazla narin' polis köpeği Ozzie işten kovuldu

Avustralya'da polis köpeği olarak işe alınan Ozzie, operasyonlarda agresif komutlara tepki vermediği için ekipten çıkarıldı. Ozzie, polis teşkilatı için fazla narin bulundu.

07 Mart 2020, Cumartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın Queensland eyaleti polis teşkilatına 2018'de işe alınan Alman kurdu Ozzie, eğitimlerde ve operasyonlarda çok yumuşak olduğu gerekçesiyle 'işten kovuldu'. Ancak 18 aylık Ozzie'ye yeni bir iş bulundu bile. Ozzie'nin toplarla oynamayı çok sevdiği, bu nedenle de hobilerine uygun bir iş bulunduğu belirtildi. Ozzie’nin yeni görevi, havalimanı polisine uçuşları tehdit eden kuşları uzaklaştırmada yardımcı olmak. Şimdi Ozzie, yeni işinde günlerini top oynayarak ve kuşları izleyerek geçiriyor.


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