FBI raporlarına göre en psikopat burçlar

Seri katilleri oldum olası merak ederim. Ne yaşayıp da böyle oldular? Öldürürken ne hissediyorlar? Kendilerini nasıl algılıyorlar? Kinlerinin sebebi ne? Doymak bilmeyen hastalıklı cinsel istekleri kendilerine normal mi geliyor? Aşırı tutkuları ya da sadist davranışları üzerine düşünüyorlar mı? Aynaya bakınca ne görüyorlar? Hiç pişmanlık duymuyorlar mı? Sevdikleri, korudukları kimse yok mu? Yeniden başlasalar nasıl bir hayat isterlerdi? Merak işte... Anlamak isterim.

Hatta bir ara 11 kişiyi öldürdükten sonra, ‘Rahşan Affı’yla 2005’te şartlı olarak tahliye edilen Artvin Canavarı Adnan Çolak’ın peşine düşmüştüm. Ama o zamanki yayın yönetmenim, “Deli misin sen! Öldürteceksin hepimizi” diyerek beni durdurmuştu.

Geçen gün masamda ‘Merkür Geri Gitti’ diye bir kitap buldum. FBI raporlarına göre en psikopat burçları sıralamış, seri katilleri anlatıyor. KaraKarga’dan çıkan bu kitapta kurgu yok, hepsi gerçek kişilerin tüyleri diken diken eden dehşet hikâyeleri; birçoğu da hâlâ aramızda... Yaşıyorlar. Beni daha da geren şu oldu, kitabın yazarı olarak görünen isim Burak Ali Kartal aslında bir mahlas. Kim olduğunu bilmiyorum. Benimle buluşmadı, röportajı telefonda yaptık.

Durum bu, önerim şu: Sadece korkuseverler bizimle kalsın, diğerleri acilen sonraki sayfaya...

EN FAZLA CİNAYET İŞLEYEN: YENGEÇ

Şaşırtıcı ama FBI raporlarına göre, en çok cinayet işleyen burç Yengeç. Çok duygusal ve çabuk sinirlenen bir yapıya sahip olduklarından daha ziyade duygusal sebepli cinayetler işliyorlar.

EN PSİKOPAT: AKREP

Kindar yapıları nedeniyle Akrepler, yapılan kötülüklere misliyle acımasız şekilde karşılık verebilir. Bu karşılıklar sadistçe ve psikopatça olabilir. Raporlara göre en psikopat burç Akrep.

EN MASUM: İKİZLER

Şaşırtan gerçeklerden biri daha! Git-gelli yapıları dolayısıyla sosyal hayatta uyumsuzluk yaşasalar bile iş ciddi suçlara geldiğinde İkizler gayet masum kalıyor.

KARDA YÜRÜYÜP İZ BIRAKMAYANLAR: OĞLAK

Manipülasyon yeteneği ve ince analizleriyle Oğlaklar en kusursuz planları yapan burç olarak tanınıyor. Organize suçlardan da en çok onlar sorumludur.

Seri katillere ilginiz nasıl başladı?

Küçüklüğümden beri bu tarz hikâyeler hep ilgimi çekmiştir. Cinayetlerle, seri katillerle ilgili çok okudum. Araştırdıkça ilgim de büyüdü. İşin tuhafı kan görmeye dahi dayanamam fakat merakım bu durumun önüne geçti.

Peki, katilleri burçlarına göre ayırmak aklınıza nasıl geldi Allah aşkına?

İnsanı psikopat ya da sosyopat olmaya iten çok fazla faktör var. Doğum tarihleri bu konuda acaba ne kadar etkili diye düşündüm. FBI verilerini temel alarak ünlü seri katilleri, doğum tarihlerine ve burçlarına göre listeledim ve ortaya ‘Merkür Geri Gitti’ çıktı.

Hikayelerinin içine bu kadar girince ister istemez empati kuruyor olmalısınız…

Çoğunun çocukluğunda travmalar var. Onlar için üzüldüğünüz oldu mu? Bir yazar hikayesini yazarken, kahramanıyla ister istemez empati kurar. Benim de bu kitabı yazarken hikâyede geçen ‘kahramanlar’ın yerine kendimi koyduğum oldu. Yaşadıkları travmalar tabii bir üzüntü hissettiriyor. Ancak bunu yansıtmamaya çalıştım.

Kötü geçen çocukluk ortak özellik mi? Mutlu bir çocukluk geçiren psikopatlar da var mı?

Hepsinin temeli çocukluğa dayanmıyor. Güzel bir çocukluk geçirip, yetişkinlikte yaşadığı olaylardan sonra bu duruma gelenlere de rastlamak mümkün. Mesela aşırı derecede zengin bir seri katil var. Ucu bucağı olmayan zenginliğinin neticesinde parayla satın alamadığı ve yaşamadığı zevk kalmıyor. Tatminsizliğin içine düşüyor ve farklı arayışlara yönleniyor. Sonunda da bir seri katile dönüşüyor.

İyi aile babası ve 250 kişinin katili

Bu katillerin tümü psikopat ya da sosyopat. Aradaki fark ne?

Psikopatların ve sosyopatların birçok ortak özelliği var. Empati yetenekleri yoktur. Diğerinin duygu ve düşüncelerini umursamazlar. Yasalara ve kurallara uymama, şiddet eğilimi de ortak. Farka gelince, sosyopatların duyguları daha dengesizdir, dürtüleriyle hareket ederler, kararsız ve sabırsızlardır. Bu yüzden psikopatlar gibi kusursuz, detaylı plan yapamazlar. Çok uzun süre yakalanmayanlar, arkalarında hiç iz bırakmayanlar psikopatlardır.

Mutlaka doğuştan mı geliyor bu hastalıklar?

Psikolojideki kabule göre psikopati doğuştan gelir, sosyopati yaşam içinde ortaya çıkar. Psikopati kalıtımsal bir anti-sosyal kişilik bozukluğu... Sosyopati ise beyin hasarı veya çocukluktaki istismar vakaları sonucu ortaya çıkıyor.

Neden bu seri katillerin neredeyse hepsi erkek?

FBI raporlarına göre erkek ve kadın seri katil sayıları arasında dağlar kadar fark var. Ama kadınlar da yok değil. Mesela Aileen Carol Wuornos; hayatı bir filme ve bir belgesele de konu oldu.

Neredeyse hepsinin erkek olması neyi gösteriyor?

Bu konuda farklı görüşler var. Kadınların duygusal yapısının suça yönelimlerini azalttığını savunanlar var. Erkekler ise ataerkil düzende şiddete daha meyilli büyüyor; öfke ve intikam dürtülerini bastırmada yetersiz kalıyor.

Beni en çok ürküten Harold fredrick Shipman oldu. Son derece düzgün, mülayim bir doktor gibi görünüyor. ama 250 kişinin katili! ayrıca bir aile babası ve karısı bile onca yıl hiçbir gariplik sezmemiş...

Harold çok spesifik bir örnek. Öldürme nedenleri hep tahminlere dayalı. En öne çıkan sebep, annesine çok bağlı olan Harold’ın çocukluk yıllarında hasta annesine doktoru tarafından acısını dindirmek için düzenli olarak morfin verilmesi ve bunun Harold’ın üzerinde travmatik bir etki yaratması. Belki de doktorluğu meslek olarak seçmesinin temelinde bile bu yatıyor, bilemeyiz. Korkutucu olan şu ki, kendisi hakkında açılan ilk davanın, bu denli düzgün karakterde bir insanın bu suçları işleyemeyeceği öngörüldüğünden dolayı düşmesi…

Bu adam hiç yakalanmayabilirdi. Harold gibi düzgün görünen insanların hayatlarını sürdürürken bazı zamanlarda birer canavara dönüşmeleri çok tedirgin edici.

Hollywood katillerini bile iyi pazarlıyor

Türkiye’de de seri katiller var. Örneğin ‘Artvin Canavarı’ olarak tanınan 11 kişinin katili Adnan Çolak, en az 18 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Yavuz Yapıcıoğlu, meşhur ‘Kolici Katil’ Orhan Aksoy, ‘Çivici Katil’ olarak tanınan Süleyman Aktaş... Ama çoğunluk seri katillerin sadece Amerika’da olduğunu düşünüyor. neden?

Çünkü Hollywood bunların muazzam filmlerini yapıyor! Amiyane tabirle adamlar katillerini bile iyi pazarlıyor. Türkiye’de de seri katiller var. Batı’dakilere kıyasla sebep ve yöntemleri farklı olsa da öldürdükleri kişi sayısı itibarıyla benzerler. Saydıklarınız haricinde de çok var. Genelde şehirlerinin ismi öne yazılıp arkasına ‘canavarı’ ekleniyor. Afyon, Kars, Denizli canavarı... Bu da onların mahlası gibi… Vicdan ve empati konusunda ne öğrendiniz? Sizce vicdan doğuştan mı geliyor yoksa yaşarken mi gelişiyor? Bir takım kalıtsal özelliklerimiz olsa da, vicdan toplumla iç içeyken gelişiyor. Aksi durumda insanları doğar doğmaz ‘iyiler’ ve ‘kötüler’ diye ayırmak gerekirdi. Aslında temellendirdiğimizde derin ve felsefik bir soru…

Harold Fredrick Shipman Oğlak burcu.

Vicdanlı biri seri katil olabilir mi?

Bir hırsız vardı çaldığı her eşyanın yerine “Özür dilerim” yazılı kart bırakıyordu. Bu durum katiller için de geçerli... Bir sosyopat, psikiyatristine “Ağzım size ne söylerse söylesin beynim sizi çok seviyor” demişti. Vicdan göstergesi midir bilemem ama müebbet hapis yatan seri katillerin bir kısmı kendilerini öldürmeden önce yazdıkları intihar mektuplarında pişmanlıkları ve vicdan azapları sebebiyle intihar ettiklerini yazmışlardır. Bir insan intihar mektubunda samimi olmayacaksa nerede samimi olacak? O yüzden hepsi olmasa da bazı seri katillerin vicdan sahibi olduklarını düşünüyorum.

Sizin en ilginç bulduğunuz vaka hangisiydi?

Az önce konuştuğumuz Harold Shipman diyebilirim. Eşine bile yansıtmadan, çevresi tarafından sevilen bir bireyin çeyrek asırlık doktorluk kariyerinde yüzlerce insanı öldürmesi çok çarpıcı. Bunun bir başka versiyonu pek de ünlü olmayan Amerikalı bir katil terapist için geçerli. Ondan da çok etkilenmiştim. Hastalarını kendilerini öldürmeleri için gizliden gizliye ikna ediyordu. Galiba klinik vakalarla ilgilenen kişiler bir de sosyopat olunca çok daha acımasız olabiliyorlar. Nazi Almanya’sını düşünelim. O dönem Hitler’in generallerinden daha acımasız birileri varsa onlar Nazi doktorlarıydı. Hatta Nazi döneminin doktorlarıyla ilgili de bir kitap yazmayı düşünüyorum.