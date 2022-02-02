ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları esnasında "kötü niyetli siber faaliyetlerin" gerçekleşebileceğini duyurarak önemli bir uyarıda bulundu.

FBI, 2022 Kış Olimpiyatları sırasında devasa siber saldırıların olabileceği yönünde korkutan bir uyarıda bulundu. Büro, bu uyarıyla birlikte sporcuları ve diğer katılımcıları kişisel telefonlarını bırakmalarını, bunun yerine geçici süreyle kullanabilecekleri telefonlarla etkinliğe katılmalarını önerdi.

İlgili açıklamada, belirsiz siber aktörlerin mobil cihazları tehlikeye atabilecek faaliyetler de dahil çok çeşitli siber aktiviteyi olimpiyat oyunlarını bozmak için kullanabileceğine vurgu yapıldı.

Kurum, "FBI, tüm sporcuları kişisel cep telefonlarını evde tutmaya ve oyunlar sırasında geçici bir telefon kullanmaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

FBI, olimpiyatlar için geçici telefon kullanma çağrısı yapan tek kurum değil. İngiltere, Avustralya, Hollanda ve Kanada'nın olimpiyat komiteleri de potansiyel "Çin gözetimi"ne karşı sporcuları uyarmıştı.