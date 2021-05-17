Feci kaza! 20 metreden dereye yuvarlandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaleyaka Mahallesi´nde meydana geldi. Perşembe´den Fatsa ilçesine seyir halindeki Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaklaşık 20 metreden yuvarlanarak düşen düşen aracı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Seyfi Gülmüş ile araçta bulunan Murat Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülmüş ile Baş´ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu)(DHA)



