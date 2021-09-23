Türkiye Feci kaza! Hatalı sollama ölüm getirdi

Feci kaza! Hatalı sollama ölüm getirdi

Türkiye

Feci kaza! Hatalı sollama ölüm getirdi

Düzce'de, hatalı sollama yapan otomobil önce motosiklete ardından da karşı istikametten gelen taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

23 Eylül 2021, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
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Kaza saat 19.30 sıralarında Düzce merkez Mamure Köyü ile İstilli Köyü'nü birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. İstilli Köyü'nden şehir merkezi istikametine giden B.A. yönetimindeki 81 BN 199 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Turgut Erdoğan idaresindeki 81 DB 207 plakalı motosikleti sollamaya çalışırken, motosiklete çarptı. Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A. şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen K.C. yönetimindeki 81 T 1160 plakalı taksiye, ardından U.F.C. yönetimindeki 81 DE 404 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüleri B.A., K.C., U.F.C. ve Turgut Erdoğan yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Turgut Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)

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