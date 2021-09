Feci kaza kamerada! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi, Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru bölünmüş yola çıkan Levent Yılmaz yönetimindeki 06 ADR 881 plakalı hafif ticari araç, İlyas Ölmez'in kullandığı 33 CJZ 25 plakalı TIR'la çarpıştı.





Kazada hafif ticari araçta bulunan, vücudunda kırıklar oluşan ve başından yaralanan L.Y ağır yaralanırken, Ö.Ö. de hafif yaralı olarak Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası ilçede yaşayan bazı kişiler olayın yaşandığı yolda günlük 4- 5 kazanın olduğunu, bu konuda yetkililerin gerekli yol tedbirlerini almasını istedi. Yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metin DEĞİRMENCİ - DHA