Türkiye Feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı

Feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı

Türkiye

Feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

09 Eylül 2021, Perşembe 20:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oğulcan Kökten (27) idaresindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyon, Alaşehir-Sarıgöl yolundaki Çataltepe Kavşağı'nda Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Kaya hayatını kaybetti, yanındaki Gökhan Yener (37), Güler Uçar (61) ile kamyon sürücüsü Oğulcan Kökten yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kritik fırtına uyarısı: 25 saat etkili olacak