Türkiye Feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Adana'da minibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 01:12 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ve D-400 Karayolu'nun kesiştiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hasan Topal yönetimindeki 46 ACN 479 plakalı otomobil ile Cumali C. yönetimindeki 01 DME 14 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Cumali C., minibüste yolcu konumundaki İsmail G. ve Celalettin G., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Topal ise itfaiye erlerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu çıkartıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Topal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan minibüs sürücüsü Cumali C.'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ - DHA

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