Türkiye Feci kaza! Navigasyon sürücüyü ölüme götürmüş

Feci kaza! Navigasyon sürücüyü ölüme götürmüş

Türkiye

Feci kaza! Navigasyon sürücüyü ölüme götürmüş

İzmir'de 32 yaşındaki otomobil sürücüsü Melek Aslan TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler navigasyonun hala komut verdiğini ve Aslan'ın otomobilinin sol şeritten aniden sağ şeride yönelmesiyle kazanın meydana geldiğini belirledi.

08 Nisan 2021, Perşembe 10:03 Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Melek Aslan (32) hayatını kaybetti, araçta bulunan Samet Hafızoğlu (33) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine giden polislerin, olay yerinde sürücüye ait olduğu saptanan navigasyonun hala komut verdiğini ve yaptıkları incelemede ise Aslan'ın otomobilinin sol şeritten aniden sağ şeride yönelmesiyle kazanın meydana geldiğini belirledi.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca'dan Bornova istikametine giden Melek Aslan yönetimindeki 35 AIE 031 plakalı otomobil, iddiaya göre ani manevra yaparak sağ şeride geçince F.Ç. (42) yönetimindeki 20 P 1828 plakalı TIR'ın 20 P 1829 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melek Aslan'ın otomobili demir yığınına dönerken, kazayı gören sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak, otoyoldaki trafik akışını tek şeritten sağladı.


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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Melek Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde yolcu konumunda bulunan Samet Hafızoğlu ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Hafızoğlu, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Hafızoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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