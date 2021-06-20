Türkiye Feci kaza! Otomobil ile bariyer arasında sıkıştı

Feci kaza! Otomobil ile bariyer arasında sıkıştı

Türkiye

Feci kaza! Otomobil ile bariyer arasında sıkıştı

Bayrampaşa’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021, Pazar 21:40 Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Metris Esenler Bağlantı yolu Hal kavşağında aynı istikamette seyreden A.S. isimli sürücünün kontrolündeki 34 DSY 860 plakalı otomobil ile F.T. isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.T, otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından F.T’nin cenazesi morga kaldırıldı.

AA

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