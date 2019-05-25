Feci kazada hem annesini hem de eşini kaybetti

Erdi Özkan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü Erdi Özkan ağır yaralanırken araçta bulunan eşi Satı Özkan (27) ve annesi Satı Özkan (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdi Özkan kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’da bir hastaneye sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Erdi Özkan’ın durumun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden gelin ve kayınvalidenin cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



