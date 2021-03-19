Türkiye Feci kazada ölen iş insanı Muhittin Ülger'in vasiyeti yerine getirildi!

Feci kazada ölen iş insanı Muhittin Ülger'in vasiyeti yerine getirildi!

Türkiye

Feci kazada ölen iş insanı Muhittin Ülger'in vasiyeti yerine getirildi!

Bursa’da kontrolünden çıkan otomobilinin takla atıp, duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki iş insanı Muhittin Ülger'in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’un Çaykara ilçesine gönderildi.

19 Mart 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden iş insanı Muhittin Ülger’in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger’in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.

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Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ülger’in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mobilya fabrikası bulunan Muhittin Ülger’in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere Trabzon’un Çaykara ilçesine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/DHA


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