Türkiye Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Türkiye

Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Niğde'de TIR'ın minibüse arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, F.K. (41) yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, Niğde-Ankara Otoyolu güney çıkışında aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Beyaz Etfal (46), Mert Etfal (11), ve Ahmet Bircan (11) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Y.E. (59), C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri ise kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası TIR sürücüsü F.K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.


NİĞDE (İHA)

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