Türkiye Feci ölüm! Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

Feci ölüm! Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

Türkiye

Feci ölüm! Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

Hatay’da, annesiyle tartışan Mustafa D. (34), yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri ise kendisini odaya kilitleyen Mustafa D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

09 Mayıs 2021, Pazar 19:40 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Evde yalnız kalan Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.’nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzzet NAZLI/HATAY (DHA)

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