Türkiye Feci ölüm! Çiğnediği sakız sonu oldu

Feci ölüm! Çiğnediği sakız sonu oldu

Türkiye

Feci ölüm! Çiğnediği sakız sonu oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan Selim K. (27) hayatını kaybetti.

06 Nisan 2021, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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Serdivan’da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı. Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ramiz Kaan OKTAR/DHA

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