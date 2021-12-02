Feci ölüm! Trenin çarptığı genç adam hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçerken trenin çarptığı Emrah Gök (28), yaşamını yitirdi.
02 Aralık 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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Kaza, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tek vagonlu tren, Sanayi Sitesi arkasında bulunan rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen Emrah Gök'e çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin makinisti kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı haberi duyup gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Emrah Gök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR(DHA)
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