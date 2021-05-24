Feci ölüm! Ziyarete gittiği inşaatta düşerek hayatını kaybetti

Olay Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan bir akrabasının yanına giden Kahraman İnce, bir anda dengesini kaybederek 2'inci kattan zemine düştü.

Ağır şekilde yaralanan İnce, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnce, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ)(DHA)



