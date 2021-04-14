Türkiye Federasyon yöneticisi Faruk Demir'den engelli gence darp! 'Camia olarak utanç duyuyoruz'

Federasyon yöneticisi Faruk Demir'den engelli gence darp! 'Camia olarak utanç duyuyoruz'

Türkiye

Federasyon yöneticisi Faruk Demir'den engelli gence darp! 'Camia olarak utanç duyuyoruz'

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in engelli bir gence şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Demir'in federasyonla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in bir süre önce İstanbul'da katıldığı öne sürülen toplantıda kaydedilen görüntüler tepki çekti. Toplantıda Faruk Demir, engelli bir genci darbetti. Bu sırada, salonda bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü. Görüntüler sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden 'As Başkan' ünvanıyla yer alan Faruk Demir'in adı kaldırıldı.


"CAMİA OLARAK UTANÇ DUYMAKTAYIZ"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinden Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Görüntülerin yakın zamanda çekildiğini tahmin ettiklerini belirten Kihtir açıklamasında, "Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" dedi. 


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