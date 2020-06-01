Magazin Fedon: Denize düştüm!

Fedon: Denize düştüm!

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Fedon: Denize düştüm!

Adı Bodrum ile özdeşleşen Fedon, geçtiğimiz gün Torba'ya gitti. Fedon, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Denize düştüm ve yaz sezonu başlamıştır" dedi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Bodrum deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Fedon, bu yıl corona virüs nedeniyle Torba'ya gidememişti. Özel izinle soluğu Bodrum'da alan 73 yaşındaki şarkıcı, buradan paylaşım yaptı. Denize balıklama atlayan Fedon, "Bu sene de Allah nasip etti, düştüm yine" yorumunda bulundu. 


https://www.instagram.com/p/CA4p3lIgYCc/


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