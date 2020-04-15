Magazin Fedon'dan balkon konseri

Fedon'dan balkon konseri

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Fedon'dan balkon konseri

Ünlü sanatçı Fedon evinin balkonundan komşularına konser verdi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Coronavirüs nedeniyle evde kal çağrılarına Fedon da uyuyor. Fedon İstanbul’daki evinin balkonundan komşularına konser verdi. Fedon, sevilen şarkılarını seslendirirken komşuları da ilgiyle takip etti.

'Benim zamanımda komşuluk vardı'

Fedon komşularına da seslenerek, "Allah beterinden korusun diyorum. Benim zamanımda komşuluk vardı, sokağa çıkmasam da en azından komşularımı tanıdım. Hepinize sevgiler" dedi. Fedon daha sonra şarkılarına devam etti.


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