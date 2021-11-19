Felaket böyle görüntülendi! Tren yok oldu

British Columbia'da 13 Kasım'da başlayan şiddetli yağmur iki gün sonra, 15 Kasım tarihinde dindi. Neredeyse aralıksız şekilde yağan yağmur, yıkım getiren felaketi tetikledi.

Yoğun yağışın neden olduğu seller öyle güçlüydü ki, şehirler, evler, çiftlikler, yollar sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri nereye yardım götüreceğini bilemedi.

Ancak asıl tahribatın gün yüzüne çıkması birkaç günü buldu, meydana gelen heyelanların otoyolları yuttuğu ve trenlerin çamur nehri altında kaldığı anlaşıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çamur selinin yok ettiği Kanada Pasifik demiryollarına ait bir lokomotif ve vagonlarının ilk fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Hope yakınlarındaki Fraser Kanyonu'nda heyelana yakalanan trendekilerin akıbeti henüz bilinmiyor. Fotoğraflarda ayrıca, otoyollarda heyelana yakalanan araçlar da var.



