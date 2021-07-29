Türkiye Felaket üstüne felaket! Marmaris'te yangın! Otelleri ve evleri tehdit ediyor

Felaket üstüne felaket! Marmaris'te yangın! Otelleri ve evleri tehdit ediyor

Türkiye

Felaket üstüne felaket! Marmaris'te yangın! Otelleri ve evleri tehdit ediyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris'te siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangınının, 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldığı öğrenildi. Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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Muğla Marmaris'teki Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, 'Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla.' açıklamasında bulundu.

YANGIN NASIL YAYILDI?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.

HAVAİ FİŞEK GİBİ

Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

EVLERE, OTELLERE İNDİ

Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.

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